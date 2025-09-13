НАВЕРХ
ЦБ снизил ключевую ставку: что ждет рубль, вклады и кредитование

Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru
Центробанк на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 17%. Это третье снижение подряд с начала 2025 года, когда она составляла 21%. Что будет с курсом рубля, вкладами и кредитами?
После длительного периода «охлаждения» экономики с ключевой ставкой на уровне 21% Центробанк в июне 2025 года снизил ее до 20%, через месяц — сразу до 18%.

Что такое ключевая ставка. Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты. Ставка устанавливается советом директоров ЦБ восемь раз в год.

Почему ЦБ снизил ключевую ставку

Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, показатели текущего роста цен остаются устойчивыми и в основном превышают 4% в пересчете на год, отмечается в пресс-релизе регулятора.

По прогнозу Центробанка годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году, после чего будет находиться рядом с целевым показателем.

В условиях замедления инфляции и заметного «охлаждения» экономики регулятор пошел на дальнейшее снижение ключевой ставки, призванное поддержать кредитование и инвестиционную активность.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции уточнила, что на заседании рассматривалось два варианта: снижение ключевой ставки на один процентный пункт или сохранение ставки.

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — подчеркнул Банк России в официальном сообщении.

Что будет с вкладами

Снижение ключевой ставки приведет к снижению годового процента по по депозитам и накопительным счетам. В настоящее время максимальная ставка для открытия вкладов в топ-10 банков уже ниже 15,7% и будет снижаться дальше.

Банки на свое усмотрение могут сохранить премиальные предложения с более высокими процентами — для новых или крупных вкладчиков. Но в массовом сегменте, как правило, банки меняют условия для вкладчиков через несколько дней после изменения ключевой ставки. С учетом прогноза дальнейшего снижения ключевой ставки, лучше открывать вклад прямо сейчас — это позволит зафиксировать более высокую доходность.

Как купить облигации федерального займа

Что будет с кредитами

Средняя ставка по потребительским кредитам в начале сентября составила 31,53% годовых. Ставки по ипотеке в среднем превышают 23,5%. На фоне снижения ключевой ставки в ближайшее время они пойдут вниз, что повысит привлекательность кредитных продуктов.

Так, ВТБ после решения регулятора первым уменьшил ставки по потребительским кредитам на четыре процентных пункта, в дальнейшем банк собирается улучшить условия по ипотечным и автокредитным программам.

Что будет с курсом рубля

Динамика ключевой ставки напрямую влияет на курс рубля к основным валютам. Смягчение денежно-кредитной политики делает кредиты более доступными и стимулирует спрос. Повышенное потребление повысит импорт, что обычно вызывает ослабление рубля.

Однако в последние несколько лет связь ключевой ставки и курса рубля несколько ослабла из-за изолированности российского финансового рынка от внешних инвесторов. Поэтому аналитики не ожидают резкого падения курса — только плавное ослабление. 

