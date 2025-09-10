Облигации федерального займа (ОФЗ) — один из самых надежных способов сберечь и приумножить средства. Это долговые ценные бумаги с гарантированной государством доходностью. Разбираемся, где физическому лицу можно купить облигации федерального займа и чем они отличаются.

ОФЗ выпускает Министерство финансов России для привлечения денег в бюджет. Покупая их, человек одалживает деньги государству, получая в обмен право на регулярные процентные выплаты (купоны) и возврат номинальной стоимости облигации.

Как работают

Например, куплено 10 облигаций с номиналом в 1 тысячу рублей с купонным доходом 20% и сроком погашения три года. Это значит, что каждая из них раз в год будет приносить доход в 200 рублей. К моменту погашения общий доход составит 6 тысяч рублей. Плюс будет возвращена номинальная стоимость облигаций. Таким образом, потратив 10 тысяч рублей, через три года можно получить 16 тысяч рублей.

При этом ждать срока погашения необязательно. Облигации федерального займа можно продать. Они торгуются на бирже. У ОФЗ есть рыночная цена. В зависимости от состояния экономики они могут быть дороже или дешевле номинала.

Виды ОФЗ

По доходности облигации федерального займа сравнимы с банковскими вкладами. Сейчас средняя доходность ОФЗ составляет 13-14% годовых. Она зависит от типа облигации и срока погашения. Чем больше срок, тем выше доходность.

В зависимости от срока погашения облигации федерального займа бывают:

Краткосрочные — срок погашения до трех лет. Они позволяют минимизировать риски и быстро вернуть вложенные средства;





Долгосрочные — срок погашения свыше пять лет. Это инструмент для длительного инвестирования;





Среднесрочные — срок погашения до пяти лет. Это компромиссный вариант, более доходная альтернатива краткосрочным и менее рискованная долгосрочным.

ОФЗ также различаются по доходности и типу купонов:

Муниципальные облигации

— ОФЗ с переменным купонным доходом. Ставка по ним меняется в течение всего периода обращения. Она привязана к ключевой ставке Центробанка России.— ОФЗ с постоянным доходом. Эти облигации дают фиксированный доход, ставка купона известна заранее и не меняется в течение всего срока обращения облигации.— ОФЗ с амортизацией долга. В рамках программы государство возвращает номинал не единой выплатой в конце срока погашения, а постепенно, например, каждые полгода или год. С каждой выплатой снижается цена облигации и купонные платежи по ней.— ОФЗ с индексируемым номиналом. Это значит, что основной долг (номинал) растет вместе с инфляцией, что защищает инвестора от обесценивания денег.

Муниципальные или субфедеральные облигации — это такие же ценные ценные бумаги, но выпущенные властями в субъектах федерации (регионов, городов).

От федеральных облигаций муниципальные отличаются более высокой доходностью, но меньшим объемом торгов.

Где купить облигации

Самим купить облигации федерального займа нельзя. Они торгуются на Московской бирже, поэтому их можно приобрести через брокера. Однако развитие банковских онлайн-продуктов сделало торговлю облигациями доступной для любого.

Достаточно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Сделать это можно через мобильное приложение банка или брокерской компании. Затем внести на счет деньги и передать брокеру распоряжение о покупке выбранных видов ОФЗ.

Например, в Сбере для этого нужно найти раздел «Инвестиции» и выбрать «Открыть брокерский счет» или «Открыть ИИС», следуя инструкциям на экране.

Есть ли риски

На российском рынке самыми надежными ценными бумагами считают именно облигации федерального займа. Но риски все равно есть.

Например, есть риск продать облигации с убытком, если торговать их на бирже раньше срока погашения облигаций государством. Чаще всего такое происходит с муниципальными облигациями. Если дождаться даты погашения, то государство или власти регионов гарантируют возврат номинала.

Есть некоторые риски, связанные с ликвидностью облигаций. Не каждую облигацию можно быстро и выгодно продать, если возникнет такая необходимость. Но обычно у облигаций федерального займа высокая ликвидность, и они легко продаются по рыночной цене выше номинала.

Выше риски у муниципальных облигаций. В случае дефицита региональные и муниципальные бюджеты получают дотации из федерального, однако государство не несет ответственности по долговым обязательствам субъектов и на это субсидии не выделяются.

Однако если долгое время регион является донором (не нуждается в федеральных деньгах для выравнивания бюджета), то в краткосрочной перспективе риски минимальны. В России более 20 регионов-доноров, например, это Московская, Кемеровская, Новосибирская, Амурская области, Красноярский край, республики Татарстан и Коми.

Самый главный риск в случае с ОФЗ — риск дефолта. Поскольку облигации — это долговые обязательства государства, в случае «банкротства» государство может оказаться неспособным погасить эти долги. В истории России такое случилось в 1998 году. В ближайшие годы финансовые аналитики не ждут повторения дефолта и Минфин стабильно выплачивает купоны и гасит облигации.