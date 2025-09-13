НАВЕРХ
Российские ученые создали первый синтезатор полупроводников в космосе

Источник:
Sibnet.ru
Установка для выращивания полупроводников в космосе
Фото: ©

Первая российская установка для выращивания полупроводников в космосе прибыла на МКС. Прибор создали ученые из Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН по заказу Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Проект «Экран-М» использует преимущества космического вакуума для создания высокочистых полупроводников методом молекулярно-лучевой эпитаксии (ориентированного роста кристаллов на поверхности другого). Это единственная в мире подобная исследовательская программа, слообщила пресс-служба института.

Методом эпитаксии атомарно-тонкие слои укладываются друг на друга в сверхвысоком вакууме так, чтобы кристалл полупроводника обладал нужными свойствами. Земные установки молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) — крупногабаритные, дорогостоящие, сложные в производстве. В космосе гораздо легче достичь требуемых параметров вакуума и оптимизировать оборудование.

«Новые данные о пилотируемой космонавтике говорят о том, что создание в космосе чистых полупроводниковых пленок методом молекулярно-лучевой эпитаксии — перспективное и в будущем коммерчески востребованное направление», — уверен замруководителя научно-технического центра Ракетно-космической корпорации «Энергия» Дмитрий Сурин.


