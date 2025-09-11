Признаки жизни обнаружили на Марсе. ФОТО

Исследователи NASA нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance на Красной планете, объявила руководитель научных программ агентства Никола Фокс на специальной пресс-конференции.

«Это открытие — прямой результат стратегического планирования, разработки и реализации миссии NASA, способной доставить именно такого рода научные данные — выявление потенциальной биосигнатуры на Марсе», — сказала Фокс.

Она рассказала, что Perseverance нашел на Марсе грунт с характерными пятнами, напоминающими «леопардовый узор». Пятна содержали признаки двух минералов, богатых железом: вивианит (железо-фосфат) и грейгит (железистый сульфид).

Потенциальная биосигнатура на поверхности Марса Фото: © NASA

При этом оба минерала на Земле связаны с биологической жизнью. Так, вивианит часто встречается вблизи разлагающихся органических веществ. Грейгит способны образовывать некоторые формы микроорганизмов.

«Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. Безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью», — пояснила исследователь.