Новая нейросеть сымитировала работу человеческого мозга

Ученые из Китайской академии наук представили языковую модель искусственного интеллекта под названием SpikingBrain1.0, которая имитирует работу человеческого мозга.

Модель SpikingBrain воспроизводит принцип работы человеческого мозга, активируя только те нервные клетки, которые необходимы для выполнения задачи, говорится в статье исследователей, опубликованной на сайте arXiv.

Популярные языковые модели (например, ChatGPT) зависят от закона масштабирования, согласно которому производительность системы ИИ улучшается при увеличении объема данных и размера моделей.

Чтобы преодолеть ограничение, ученые разработали новую модель, которая копирует принципы работы человеческого мозга. Так, вместо того чтобы анализировать весь текст целиком, SpikingBrain фокусируется только на ближайших словах, как это делает человек.

Такой подход позволяет достичь баланса между эффективностью и точностью. По данным разработчиков, благодаря этому методу SpikingBrain может работать в сто раз быстрее по сравнению с обычными моделями ИИ.

Кроме этого, большинство распространенных моделей ИИ также созданы для работы исключительно на графических процессорах Nvidia, тогда как SpikingBrain функционирует на собственной китайской чиповой платформе MetaX.