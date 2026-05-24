Что ждет человечество после исчезновения пчел

Численность пчел в мире за последние 15 лет сократилась почти на треть, и, если они исчезнут совсем, человечество лишится большинства сельскохозяйственных культур, предупредила ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова.

Пчелы появились около 100 миллионов лет назад. Люди с древнейших времен поняли их ценность. Сначала они просто разоряли дупла с ульями, чтобы добыть мед. Потом осознали (около 200 тысяч лет назад), что выгоднее сохранять пчелиные семьи. Так возникло пчеловодство, рассказала Комбарова.

По ее словам, почти 80% всех культур, потребляемых человеком, опыляются пчелами. Если этого не происходит, пыльца с тычинок (мужской части) не может попасть на пестик (женскую часть), из-за чего завязь не развивается и плоды не формируются.

За последние 15 лет численность пчел в мире сократилась почти на треть. Причина — инсектициды и пестициды, которыми активно пользуются аграрии для избавления от вредителей. Климатические изменения также не проходят бесследно. Жаркое лето грозит обезвоживанием, а теплые зимы — чрезмерной влажностью в ульях.

Но есть и внутренние причины. На протяжении миллионов лет пчелы выработали для себя идеальные условия гнездования, а человек их сильно изменил. Пчел стали лечить антибиотиками от вирусных и паразитарных заболеваний. В совокупности это привело к снижению их коллективного иммунитета.



Также люди научились препятствовать инстинктивному поведению насекомых — роению, когда они покидают старый улей и перелетают на новое место жительства, во время которого происходит естественный отбор, и остаются только самые сильные особи, пояснила эксперт.