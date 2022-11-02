Вкусный и натуральный: как выбрать правильный мед

Мед — всем известное лакомство с лечебным эффектом. Но чтобы домашние медовые торты получались по-настоящему вкусными, а от профилактической ложечки в день был оздоровительный эффект, мед должен быть правильным. О секретах выбора меда рассказал руководитель магазина «Телецкий мед», пчеловод в пятом поколении Михаил Шишкин.

Медовое разнообразие

«У большей части натуральных медов вкус сладкий, иногда очень сладкий со своеобразным привкусом. Привкус может быть терпким, острым, с горчинкой, например, мед с молочая, дягиля, гречихи, приятный, тонкий и нежный (ивовый, акациевый, клеверный)», — говорит пчеловод.

Состав, а значит и вкус меда, зависит от того, с каких растений пчелы собирали нектар. Чаще всего мед разделяют на разнотравный или полифлерный, когда пчелы облетели разные растения, и монофлерный, когда нектар собирали в основном с одного вида растений, например, с акации или гречихи.

Обычно разнотравный мед называют по месту его сбора: луговой, степной, таежный, горный, высокогорный.

Фото: © предоставлено Михаилом Шишкиным

«Разнотравье считается наиболее ценным для здоровья человека. Он многообразен. В нем присутствует пыльца с разных медоносов. Это делает мед богатым на различные витамины и макро и микроэлементы», — поясняет Шишкин.

Также разнотравный мед имеет большее диастазное число (активность ферментов меда) по сравнению с медом одного растения.

Тягучий или засахаренный

Какой мед лучше: жидкий или густой? Многие боятся того, что мед засахарился, но зря.

«Засахаривание или кристаллизация меда — естественный процесс перехода меда из жидкого состояния в твердое с образованием в нем кристаллов сахара. При этом качество меда не изменяется, все его ценные компоненты полностью сохраняются», — уверяет собеседник Шишкин.

Фото: © предоставлено Михаилом Шишкиным

Скорость кристаллизации меда зависит от растений, с которых он собран, температуры окружающего воздуха, массовой доли воды в меде, а также качества сотов.

Мед с подсолнечника, гречихи, крестоцветных кристаллизуется быстро — от недели до двух месяцев. Мед с дягиля, сныти, осота кристаллизуется медленнее — от двух до шести месяцев. Дольше всех кристаллизуется каштановый мед и с белой акации — более шести месяцев.

О чем говорит консистенция меда

Проверить консистенцию меда можно с помощью простого теста. Но важно проводить его при температуре около 20 градусов тепла. Окунуть ложку в мед и поднять на высоту 20-30 сантиметров.

«Качественный мед будет неторопливо течь вниз длинной нитью, если поднять ложку выше, струя порвется, и на поверхности меда образуется горка, которая будет медленно растекаться. Мед, стекающий быстро и рваной струей, считается чрезмерно жидким», — отметил собеседник.

Фото: © Sibnet.ru

По его словам, таким свойством обладает откаченный в первые дни мед, а также незрелый либо вобравший в себя лишнюю влагу при неправильном хранении.

Как отличить натуральный мед от подделки

Риск приобретения подделки снижается, если покупать мед в специализированных магазинах, имеющих хорошую репутацию, или непосредственно у пчеловода.

При этом стоит убедиться, что у пчеловода есть паспорт пасеки. А также ветеринарная справка и протокол испытаний, которые необходимы для продажи своего меда.

Если есть сомнения в качестве меда, пчеловод советует провести несколько тестов в домашних условиях:

На излишки влаги. На лист бумаги капнуть мед и обратить внимание, намокает ли она. Если бумага мокнет, значит это фальсификат, либо незрелый мед.

Содержание муки. Для определения, разбавлен ли мед мукой или крахмалом, небольшое количество меда разводят водой и капают в этот раствор йод. Окрашивание в синий цвет говорит о наличии примесей.

Фото: © Sibnet.ru

Проверка по запаху. Поместить каплю продукта на бумагу и поджечь ее. Капля меда от высокой температуры разжижится. Если вместо меда будет фальсификат, то может появиться неприятный запах, капля может затвердеть, поменять цвет.

Проверка хлебом.Если поместить кусочек хлеба в мед, через 10-15 минут он затвердеет, так как мед прекрасный абсорбент. Если кусочек размокнет, значит это фальсификат.

Как хранить мед

Долго хранить мед традиционно советуют в стеклянной таре или в деревянных бочках из липы, бука, кедра, ветлы, тополя. Можно хранить мед в глиняной, керамической и эмалированной посуде.

«В последнее время стала очень популярна пластиковая тара, разработанная для медовой продукции. Она сделана из пищевого высококачественного материала, не влияющего на качество продукта, а также наиболее удобна для перевозки за счет небольшого веса и высокой прочности», — добавляет Шишкин.

Фото: © предоставлено Михаилом Шишкиным

Для сохранения полезных свойств меда важно хранить его в прохладном темном месте. Лучшая температура — от нуля до 10 градусов тепла.

Как заказать мед по интернету

Если покупать мед в интернете, то собеседник советует выбирать онлайн-магазины проверенных пчеловодов или продавцов, имеющих большой торговли медом и опыт отправки продукции.

А также предварительно убедиться, что у пчеловода действительно есть своя пасека, посмотреть раздел с документами на продукцию.

Например, «Телецкий мед» имеет стационарную таежную пасеку в 10 километрах от Телецкого озера, в долине реки Пыжи. Пасека Пчел Шишкиных активно продает мед через интернет по всей стране.

Фото: © предоставлено Михаилом Шишкиным

При заказе стоит обратить внимание на тару, в которой отправляется мед, способ упаковки, выбор транспортной компании, страховку груза. Лучше воздержаться от покупки меда в стеклянной таре, и для гарантии сохранности продукта в пути выбрать мед в пластиковой таре.

«Каждую баночку мы заматываем в стретч-пленку и дополнительно прокладываем картоном для того, чтобы продукция добралась в целости и сохранности. Отправляем курьерскими фирмами, транспортными компаниями, Почтой России. Мед добирается целым», — отметил Шишкин.