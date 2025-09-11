Схема движения по площади Энергетиков в Новосибирске изменилась

Схема движения транспорта на площади Энергетиков в Новосибирске изменилась в связи с вводом в эксплуатацию одной из эстакад строящегося четвертого моста, сообщила пресс-служба ГАИ региона.

С 6.00 четверга, 11 сентября, те, кто заезжает на площадь по улице Станционной со стороны аэропорта Толмачево и хочет попасть на Димитровский мост, должны воспользоваться новой эстакадой. Для тех, кто хочет попасть на улицу Станиславского или Широкую, при выезде со Станционной ничего не меняется.

Ввод эстакады, расположенной над площадью Энергетиков, позволил ликвидировать светофор на въезде на Димитровский мост со стороны площади Труда, что, как ожидается, увеличит пропускную способность этого участка.

Полностью ввести в эксплуатацию четвертый мост через Обь со всеми развязками подрядчик – Группа «ВИС» – должен 6 декабря 2025 года. Проезд по переправе, соединяющей Ипподромскую магистраль с улицей Станционной, будет платным.