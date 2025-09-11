НАВЕРХ
Минцифры расширит «белый список» сайтов

Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры расширит «белый список» сайтов, которые будут доступны во время ограничений работы мобильного интернета. В него войдут сайты государственных организаций, сообщила пресс-служба ведомства.

В новый список войдут сайты Госдумы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры и МЧС. Предполагается, что на следующем этапе при ограничениях интернета будут работать сайты всех федеральных ведомств и органов власти субъектов России.

В настоящее время в «белый список» входит 57 наименований сервисов. Среди них — крупнейшие банки, «Госуслуги», соцсети, сайты электронного голосования, ресурсы крупнейших продуктовых сетей, маркетплейсы, Rutube, 2GIS и ряд других.

Ряд операторов связи уже реализовали в пилотном режиме доступ к сайтам из «белого списка» Минцифры во время отключений интернета, которые вводятся в ряде регионов из-за угроз атак беспилотников.

Хайтек #Интернет
Обсуждение (0)
