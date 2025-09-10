НАВЕРХ

Стало известно о возбуждении уголовного дела на Смолова за драку

Источник:
Sibnet.ru
339 1
Футболист Федор Смолов бьет мужчину в «Кофемании»
Фото: © кадр из видео

Полиция возбудила уголовное дело в отношении футболиста Федора Смолова из-за драки в «Кофемании» в Москве. Его обвиняют в причинении вреда здоровью.

О возбуждении дела сообщили несколько федеральных СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным ТАСС, Смолова обвиняют по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, максимальное наказание — три года лишения свододы).

RT отмечает, что у пострадавшего в конфликте перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Видео, на котором Смолов бьет по лицу двух мужчин, появилось в Сети 5 июля. Но конфликт произошел еще 28 мая. Со спортсмена вымогали деньги, чтобы информация не распространялась. По данным телеграм-канала Baza, футболист перевел 1 миллион рублей, но затем сумма выросла до 20 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКомментарий Смолова о драке в «Кофемании»

Один из избитых Смоловым мужчин заявлял, что у них нет претензий к футболисту.

Полиция Москвы отказала в возбуждении дела, потому что Смолов выехал за границу, «в связи с чем опросить его не представилось возможным», а сроки для сбора информации законодательно ограничены.

В 2018 году в той же «Кофемании» устроили драку футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, за что получили реальные сроки.

Спорт #Футбол
Обсуждение (1)
