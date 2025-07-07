Смолов впервые высказался о драке в «Кофемании»

Российский футболист Федор Смолов публично извинился за драку в «Кофемании» и отметил, что «драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя».

Видео, на котором Смолов бьет двух мужчин по лицу, появилось в Сети 5 июля. Инцидент произошел в конце мая в том же ресторане, где семь лет назад произошла драка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелями моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя», — сказал Смолов в видеообращении, опубликованном в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, он пытался урегулировать конфликт мирным путем, но «наткнулся на хамство и нецензурную брань». После этого он хотел контактировать только с потерпевшим и был готов компенсировать ущерб, отметил футболист

«Но начали появляться какие-то люди, которых никогда в жизни не видел, которых я не знаю. <...> Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги, они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации», — заявил Смолов, добавив, что написал заявление в полицию.

Футболист поблагодарил свою жену Карину Истомину за поддержку, подчеркнув, что она «порицала» его за драку.