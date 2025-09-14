Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни

Даже самые передовые технологии не продлят жизнь человека больше 12-125 лет, уверен заведующий отделением иммунологии Института Рослина Эдинбургского университета Нил Мабботт.

Пересадка органов способна значительно продлить жизнь человека, но даже самые передовые технологии не сделают ее бесконечной, приводит BBC мнение Мабботта.

Донорские органы могут служить десятилетиями, особенно если изначально они были здоровы, а пациенты строго соблюдают назначения врачей. Но пересадка всегда сопряжена с риском: операция сложна, а прием препаратов для подавления иммунитета повышает уязвимость организма перед инфекциями, пояснил ученый.

По его словам, ученые ищут пути к созданию «идеальных» органов — для этого используют генетически модифицированных свиней и ткани, выращенных из человеческих стволовых клеток. Но пока — это технологии будущего.

Но даже если людям удастся регулярно заменять органы, системное старение организма будет протекать без остановок. С возрастом человек хуже восстанавливается после инфекций, травм и стрессовых нагрузок. Разговоры о «бессмертии» пока остаются фантазией, заключил Мабботт.