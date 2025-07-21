День вредной еды отмечается 21 июля — этот праздник придумали в Америке, где самые популярные продукты и блюда относятся как раз к категории неполезной еды — чипсы, картофель фри, гамбургеры, хот-доги, наггетсы, газировка и прочие «деликатесы».

Однако в «праздник» можно побаловать себя любимыми вкусняшками — без острого чувства вины. День нездоровой пищи подразумевает отказ от гастрономических запретов и диет.

Вредное, но вкусное

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила перечень самых вредных продуктов. Большинство из них присутствуют в нашем ежедневном рационе. Практически все они содержат так называемые трансжиры. Второй критерий, на который обратили внимание специалисты ВОЗ, — наличие сахара и, особенно, сахарозаменителей, а также усилителей вкуса и других «химических» добавок. Ниже — топ-10 из них.

Термин «вредная еда» придумал американский микробиолог и поборник здорового питания Майкл Джекобсон. В 70-х годах прошлого века он составил первый список продуктов, от которых призывал отказаться. Они содержали много калорий и вредные для здоровья ингредиенты при минимуме пищевой ценности.

Американские же ученые медицинского исследовательского центра Scripps Research Institute в 2008 году доказали, что «вредная еда» воздействуют на функции мозга как наркотики, вырабатывая пищевую зависимость.

Чипсы, картофель фри, соленые орешки и сухарики

Классические чипсы делали из картофеля — вполне полезного продукта, хотя в нем есть трудноперевариваемый крахмал. Сейчас картофельные чипсы часто изготавливают из пшеничной и кукурузной муки, смеси крахмалов, а также из генномодифицированной сои.

Всевозможные «вкусы»: бекона, сметаны и сыра, красной икры и даже «жареной картошки» достигаются добавлением компонентов линейки Е — пищевых ароматизаторов и усилителей вкуса. Особенно производители любят Е-621 — глутамат натрия, который придает пище «сытный» вкус.

Существуют также чипсы из овощей и фруктов, которые принято считать полезными, а некоторые виды — даже диетическими. Для похудения популярны чипсы из красной свеклы, а у детей — банановые чипсы.

Но при готовке чипсы обжаривают в масле, а для хрусткости их обмакивают в соусы со специями и приправами или в сахарный сироп. В итоге такие чипсы содержат жиры, усилители вкуса и неполезные добавки.

Картофель фри часто готовится из генномодифицированных клубней — крупных и гладких для удобства очистки. Их обжаривают во фритюре — специальной смеси масел, которую можно использовать до семи дней. Эта смесь масел не горкнет, зато в ней успевают образоваться сильные канцерогены, провоцирующие рак.

Соленые орешки и сухарики кроме избытка соли имеют в составе усилители вкуса, ароматизаторы и другие неполезные добавки.

Бургеры и хот-доги

Производство рыбы и мяса для бургеров и хот-догов в промышленных масштабах часто ведется с использованием специальных комбикормов (иногда — на анаболиках) для быстрого увеличения веса.

Животным также дают антибиотики, а в результате люди становятся невосприимчивыми к этим лекарствам, когда они действительно нужны.

Не обходится производство без сои и Е-компонентов: консервантов, стабилизаторов и красителей. Эти добавки раздражают пищеварительную систему, притупляют чувство насыщения, заставляют есть больше и чаще.

Колбасы, копчености, мясные и рыбные консервы

Мясные полуфабрикаты — это красное мясо, прошедшее термическую обработку. Все они содержат консерванты, например, нитрит натрия. Часто в составе «мясных» продуктов больше ароматизаторов, загустителей, стабилизаторов и красителей, нежели самого мяса. Это — не считая соли и жира, перегружающих почки и сердце.

Потребители не замечают в колбасных изделиях скрытый жир — производители добавляют свиные шкурки, а также мясные остатки, хрящи, субпродукты — до 25-30%. ВОЗ официально внесла переработанное мясо, включая сосиски, колбасы и бекон, в список канцерогенов, которые могут вызывать рак.

Консервы — это продукт, который хранится долго благодаря «раствору» из Е-компонентов, уксусной кислоты, сахара и огромного количества соли. При суточной норме в 6-10 граммов соли, в 100 граммах консервов ее может быть вдвое больше.

Лапша и пюре быстрого приготовления

Опасна не сама лапша, а растительное масло (чаще всего рапсовое) и приправы, ее дополняющие. Американские ученые выяснили, что употребление лапши больше двух раз в неделю приводит к риску развития кардиометаболического синдрома, заболеваний сердца, инсульта и диабета.

Производители обещают вкусы говядины, курицы, креветок, грибов, но вкупе с соусом это оборачивается смесью разных пищевых добавок. Частое употребление такой лапши и пюре чревато тем, что организм не получает достаточно необходимых для жизни веществ. От этого он шлет в мозг сигналы голода, и мы снова хотим есть.

Соусы, майонез и кетчуп

Самые популярные соусы, делающие еду вкуснее, одновременно самые вредные — это кетчуп, майонез и соевый соус. Кетчуп содержит стабилизаторы, эмульгаторы, консерванты и химические красители, а также до 20% сахара и поэтому опасен для людей с диабетом.

Майонез включает трансжиры — это изомеры жирных кислот, они могут встраиваться в биомембраны клеток вместо натуральных омега-3 и омега-6-жирных кислот. Трансконфигурации приводят к онкогенезу, атеросклерозу, провоцируют сахарный диабет и ухудшают иммунитет, мешая работе ферментов.

#Еда Что стоит знать о пищевой соли

Майонез из-за его жирности не рекомендуется сочетать с жирным мясом и подобными продуктами. Опасна и пластиковая упаковка, так как содержащийся в соусе уксус легко «высасывает» из нее канцерогены. В ложке майонеза около 100 калорий, отсутствуют полезные витамины, клетчатка и белки.

В соевом соусе много натрия, это может привести к повышенному давлению и задержке жидкости в организме, образованию камней в почках. В процессе ферментации соевого соуса образуется глутамат натрия, который вызывает у некоторых людей головные боли и тошноту. Соус содержит фитоэстрогены, оказывающие влияние на гормональный баланс, особенно у мужчин.

Кондитерские изделия

Безопасное количество сахара в день для человека — 50 граммов. Это примерно 10 чайных ложек. А ведь сахар есть во многих продуктах, например, в соусах или йогурте. Превышение нормы грозит диабетом, онкологией, ожирением, остепорозом, аллергией, кариесом и другими болезнями.

Шоколадные и кондитерские изделия помечены самыми высокими гликемическими индексами — сахар из них усваивается быстро, при этом ничего полезного они не содержат.

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Торты и пирожные состоят из переработанных углеводов и искусственных красителей.

В основе многих сладостей — маргарин, содержащий вредные трансжиры.

Разноцветные леденцы, жевательный мармелад, конфеты в глазури — это, по сути, не продукты питания, а смесь загустителей, стабилизаторов, эмульгаторов, подсластителей и сахарозаменителей.

Газировки и пакетированные соки

Сладкая газировка опасна, как и другие сладости. Всего одна банка 0,33 литра содержит до 50 граммов сахара, то есть предельную суточную норму. В одном литре колы содержится примерно 112 граммов сахара и около 420 калорий.

Жидкий сахар не дает насыщения, в отличие от углеводов из еды, поэтому остановиться пить бывает сложно — в таких случаях повышается риск ожирения. Другая проблема газировки, как ни странно, — обезвоживание.

Кофеин и сахар способствуют быстрому выведению жидкости из организма, а ортофосфорная кислота вымывает из организма кальций.

Углекислота помогает разнести вредные вещества по организму, а также раздражает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и может привести к его заболеваниям.

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Газировки-лайт считаются более безвредными, но при нулевой калорийности они содержат сахарозаменители — в основном, аспартам, который распадается на формальдегид (канцероген класса А), метанол и фенилаланин (токсичен в сочетании с другими белками).

Пакетированные соки у большинства людей не вызывают опасений и даже считаются очень полезными. Но их состав, за исключением углекислоты, мало чем отличается от газировки. В таком соке также много сахара, в одном стакане яблочного — примерно семь чайных ложек сахара.

Попкорн

Кукуруза — это довольно калорийный, но не вредный продукт, к тому же содержащий витамины А, С, Е и много полезных микроэлементов. Проблема в том, что в процессе приготовления попкорна к зернам добавляются масло, соль, сахар, карамелизаторы, красители, усилители вкуса, ароматизаторы.

Доза соли в попкорне намного превышает ее содержание в чипсах. А это грозит повышением давления и нарушением работы почек. К тому же добавки повышают и калорийность попкорна до 500 килокалорий на 100 граммов.

Алкоголь

Даже небольшая доза алкоголя мешает усвоению витаминов. При этом он калориен и содержит 7 килокалорий на 1 грамм (чистые белки и углеводы — всего 4 килокалории). Основная опасность в том, что человек может незаметно для себя пересечь границу между умеренный употреблением и зависимостью.

О вреде алкоголя в больших количествах знают все. Злоупотребление грозит дегенеративными нарушениями в коре головного мозга, разрушением печени, онкологией семи видов, генетическими мутациями и так далее.

Низкокалорийные, обезжиренные продукты, плавленые сыры, «фруктовые» йогурты

Такие продукты только на первый взгляд кажутся полезными против холестерина и лишнего веса. Но снижение жира в продукте компенсируется повышением доли углеводов — крахмалов, сахаров и сахарозаменителей. Пищевые добавки в «легких» продуктах способствуют ожирению, поскольку они тормозят обменные процессы. Опасно и то, что «легкость» продукта провоцирует желание съесть побольше.

Также обезжиренные продукты могут привести к авитаминозу, так как жизненно важные витамины (А, D, Е и К) являются жирорастворимыми. А из обезжиренных молочных продуктов не усваивается кальций.

Йогурты «с кусочками живых фруктов» даже опасны, поскольку для сохранности эти фрукты подвергаются стерилизации путем радиоактивного излучения.

Чудо-бактерии, которые живут в йогурте полгода, может, и попадают в кишечник, но их «помощь» местной микрофлоре — не более чем рекламный ход. Полезные йогурты существуют, но стоят дорого, а срок их хранения не превышает трех дней.