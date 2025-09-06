НАВЕРХ
Зеленский пригласил Путина в Киев

Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин «может приехать в Киев», с таким предложением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Он может приехать в Киев», — сказал он в интервью телеканалу ABC, комментируя свой отказ от поездки на переговоры в Москву.

Путин 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать полную безопасность украинскому лидеру и его делегации.

Зеленский в ответ заявил, что не поедет в Москву. «Я не могу отправиться в Москву», — сказал президент Украины журналистам, уточнив при этом, что готов к встрече в любом формате.

Обсуждение (5)
Топ комментариев

med317

Там он ещё лет х назад обещал какие то сумасшедшие ЗП. Забыл наверное )

Albor

Больше скажу. 100 ка уже маленькая зарплата. Одному ещё норм но если семья дети. Это уже мало. Тем более...

Uynachalnica

Путин пообещал: https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%B...%89%D0%B0%D0%BB

Peperz

Уж сколько лет ждем,дождемся ли)