Вратарь во время футбольного матча отбил пенальти грудью и погиб

CNN Brazil
Вратарь отбил пенальти грудью и погиб на любительском турнире по мини-футболу в Бразилии. Причина смерти пока не сообщается.

Вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе, стоял в воротах во время пенальти, которые пробиваются с шести метров. Он прыгнул в правый угол и грудью отбил мяч. После игрок направился к товарищам по команде, но упал. Его осмотрели медики в зале, затем доставили в больницу.

Трагедия произошла во время игр «Неделя родины-2025» в муниципалитете Аугусту-Корреа, расположенном в штате Пара в рамках празднования Дня независимости. В день трагедии игры были приостановлены и возобновились на следующий день сообщает CNN Brazil.

