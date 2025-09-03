Cloudflare отбил крупнейшую в истории DDoS-атаку

Сервис Cloudflare зафиксировал и отразил крупнейшую в истории интернета DDoS-атаку, пиковая мощность которой составила 11,5 Тбит/с. Атака длилась около 35 секунд, при этом основной трафик шел с серверов Google Cloud, говорится в сообщении компании.

Предыдущая рекордная атака была зафиксирована в июне 2025 года, тогда сервис защитил хостинг-провайдера от атаки мощностью 7,3 Тбит/с. В 2024 году максимальные показатели одной из атак составляли всего 3,8 Тбит/с.

Представители сервиса отметили, что мощных атак на сетевую инфраструктуру становится все больше — за последние несколько недель Cloudflare отразили сотни сверхобъемных атак. Некоторые из них достигали 5,1 миллиардов пакетов в секунду.

Согласно отчету Cloudflare за первый квартал 2025 года, специалисты компании зафиксировали рост сетевых DDoS-атак на 509% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число зафиксированных атак превысило 21 миллион.