Новый штамм коронавируса «Стратус» быстро распространяется по России — медики зафиксировали уже 384 случая заражения. Какие у него симптомы, насколько опасен и грозит ли его появление новой пандемией?

«Стратус» — новый вариант COVID-19, впервые обнаруженный в январе на территории Южной Азии. Ученые установили, что его вызывают два штамма вируса SARS-CoV-2: XFG и XFG.3. В России первый случай заражения был зарегистрирован 24 апреля 2025 года.

Более заразный

«Стратус» — потомок хорошо известного специалистам «омикрона», однако из-за мутаций он более заразный и эффективно «прячется» от антител. Из-за быстрого распространения по всему миру Всемирная организация здравоохранения взяла этот штамм под наблюдение.

Несмотря на высокую заразность, вызванное новым вариантом COVID-19 заболевание обычно протекает в легкой форме и почти не вызывает осложнений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

Однако риски более тяжелого течения болезни и развитие осложнений есть у определенных групп населения: пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, пациентов, принимающих иммунодепрессанты.



Для диагностики «Стратуса» используются стандартные ПЦР и экспресс-тесты, которые эффективно выявляют данный штамм из-за его родства с «омикроном». Они показывают наличие или отсутствие РНК вируса SARS-CoV-2 в образцах.

Какие симптомы

К симптомам заражения относятся головная боль, боли в горле, кашель, заложенность носа, насморк, умеренная лихорадка, слабость. «Стратус» также имеет один особый симптом — осиплость голоса, вплоть до его временной потери.

По оценкам специалистов, голос «садится» уже на второй день после инфицирования новым штаммом, при этом характерный для «Стратуса» симптом наблюдается более чем у 70% заболевших.

В чем опасность

По данным ВОЗ, уровень популяционного иммунитета против коронавирусной инфекции остается достаточно высоким, что позволяет оценить глобальный риск «Стратуса» как низкий.

Однако после перенесенного заболевания может развиться постковидный синдром, способный сохраняться до восьми месяцев. Его проявления включают выраженную слабость, одышку, нарушения сна, боли в мышцах и суставах, проблемы с концентрацией и памятью.

Как защититься

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать общие профилактические правила: носить маски или респираторы в местах скопления людей, часто мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения дома и на работе, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.

Специфического лечения от штамма «Стратус» не существует. При легких симптомах достаточно домашнего режима с обильным питьем. В случае ухудшения самочувствия, появления одышки или высокой температуры следует немедленно вызвать врача.