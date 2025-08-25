НАВЕРХ
Представлен смартфон со встроенным кондиционером

смартфон Chill Fan Phone
смартфон Chill Fan Phone
Фото: © Realme

Китайские производитель Realme представил концептуальный смартфон Chill Fan Phone со встроенным кондиционером. Видео устройства появилось в китайской соцсети Weibo.

На опубликованном ролике демонстрируется боковая перфорация, откуда поступает холодный воздух. Активная система охлаждения используется для снижения температуры процессора и других компонентов во время игр и других требовательных задачах.

Разработчики утверждают, что встроенный кондиционер способен понижать температуру смартфона на рекордные 6 градусов по Цельсию. При этом поток холодного воздуха настолько мощный, что способен задуть огонь свечи.

Как именно устроен компактный охладитель, не раскрывается. Производитель обещает представить все подробности 27 августа, когда устройство впервые покажут вживую.

