Какие флаги похожи на российский триколор

Верховный совет РСФСР 22 августа 1991 года выпустил постановление, по которому «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос» стало национальным флагом страны. Однако похожий триколор можно увидеть на флагах и других государств.

По случаю восстановления исторического флага три года спустя первый президент России Борис Ельцин назначил 22 августа государственным праздником — Днем государственного флага. Однако в реальности триколор в России и других странах появился намного раньше.

Как возникли другие триколоры

Синие, белые и красные полосы присутствуют на флагах многих славянских государств — например, Словакии, Словении, Сербии, Хорватии, Чехии. Эти цвета нередко называют панславянскими.

Триколор был выбран участниками Панславянского съезда 1848 года в Праге. Считается, что народы, участвовавшие в этом съезде, выбрали российский красно-сине-белый флаг в качестве основы для своих флагов национальных движений.

В итоге он стал объединяющим элементом ряда стран Восточной и Юго-Восточной Европы, как скандинавский крест — Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании. Однако при утверждении триколора в него вносились определенные изменения.

Так, сербский флаг состоит из красной, синей и белой горизонтальных полос, но с перевернутым порядком цветов. В Сербии появление триколора связывают с революционными событиями 1848-1849 годов, при этом многие сербы считают, что их флаг — перевернутый российский.

Хорватия и Словакия также приняли триколор в качестве своего символа в период революции 1848-1849 годов, он стал символом национального самосознания. Позднее красно-сине-белый флаг был выбран этим государствами в качестве официального.

У чехов гербовыми цветами с XII века выступали белый и красный, в 1918 году, после создания Чехословакии, к этим цветам добавили синий треугольник слева, символизирующий Словакию. Так появился чешский триколор.

Что касается триколора Нидерландов, то он считается в истории геральдики старейшим и впервые упоминается в летописях в 1587 году. С исторической точки зрения именно ему своими национальными цветами обязаны Французская Республика, Люксембург, Парагвай и Россия.

Как триколор стал флагом России

Впервые использование триколора было задокументировано в 1667–1668 годах, когда по указу царя Алексея Михайловича начали строить первый русский военный корабль «Орел». Для знамени корабля была заказана материя красного, белого и лазоревых цветов.

Использование триколора подхватил Петр I — в 1693 году он вышел в свое первое морское плавание из Архангельска на судне «Святой Петр» под так называемым флагом царя Московского, который представлял собой квадратный бело-сине-красный флаг с двухглавым орлом.

Согласно официальной геральдике, белый цвет символизировал свободу, синий — Богородицу, красный — силу русской державы.

С 1705 года по указу Петра I торговые заграничные суда начали ходить под трехцветными полотнами без орла. В 1858 году император Александр II утвердил новый государственный флаг, состоявший из черной, желтой и белой горизонтальных полос.

Однако уже Александр III вернул красно-сине-белый триколор в употребление, а черно-желто-белый флаг остался династическим символом Романовых. В 1896 году Николай II утвердил триколор в качестве национального символа.