НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Google Meet вышел на второе место по скачиваниям в российском AppStore

Источник:
ТАСС
363 0

Российские владельцы iPhone начали массово устанавливать приложение для связи Google Meet на фоне решения Роскомнадзора «частично ограничить» звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Сервис для видеовстреч с функцией бесплатных звонков от американской корпорации вышел на второе место по скачиваниям в российском сегменте AppStore в разделе «Социальные сети», пишет ТАСС. Первое место по загрузкам занимает продвигаемый на государственном уровне мессенджер MAX.

Роскомнадзор 13 августа выпустил сообщение, в котором подтвердил появившуюся в начале недели информацию об ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp. В качестве причин ведомство указало «противодействие преступникам», которые используют популярные мессенджеры для «обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В 2024 году, согласно данным Центробанка, почти половина (45,6%) контактов мошенников с россиянами пришлась на обычные телефонные звонки или СМС. На попытки обмануть граждан через мессенджеры пришлось 15,7% случаев.

Еще по теме
Голосовой трафик российских операторов вырос до 25%
Продюсер Пригожин рассказал о гибели пропавшего на СВО зятя
Писателя Дмитрия Быкова объявили в международный розыск
Видео с танцами на крыше «скорой» в Кузбассе завирусилось в Сети
смотреть все
Жизнь #Общество #Законы #Интернет #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории
Роскомнадзор подтвердил ограничение звонков в Telegram и WhatsApp
Трамп согласился дать гарантии безопасности Украине
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,5%
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
27
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
24
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
18
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ