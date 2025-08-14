Google Meet вышел на второе место по скачиваниям в российском AppStore

Российские владельцы iPhone начали массово устанавливать приложение для связи Google Meet на фоне решения Роскомнадзора «частично ограничить» звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Сервис для видеовстреч с функцией бесплатных звонков от американской корпорации вышел на второе место по скачиваниям в российском сегменте AppStore в разделе «Социальные сети», пишет ТАСС. Первое место по загрузкам занимает продвигаемый на государственном уровне мессенджер MAX.

Роскомнадзор 13 августа выпустил сообщение, в котором подтвердил появившуюся в начале недели информацию об ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp. В качестве причин ведомство указало «противодействие преступникам», которые используют популярные мессенджеры для «обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В 2024 году, согласно данным Центробанка, почти половина (45,6%) контактов мошенников с россиянами пришлась на обычные телефонные звонки или СМС. На попытки обмануть граждан через мессенджеры пришлось 15,7% случаев.