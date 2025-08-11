Минцифры ужесточит контроль за смартфонами с поддержкой 5G

Минцифры усилит контроль за смартфонами, которые поддерживают стандарт 5G с подключением к спутниковым сетям.

Разработанный для операторов связи 5G проект документа регламентирует получение сигнала — он должен поступать на телефон только через наземную станцию сопряжения, пояснил РБК представитель Минцифры.

Операторы будут обязаны создавать земную станцию сопряжения, чтобы пропускать сигнал из космоса через нее, получать частоты в Госкомиссии по радиочастотам и подключаться к техническим средствам противодействия угрозам.

Кроме этого, на станции сопряжения должна устанавливаться система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая предоставляет спецслужбам доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным клиентов операторов.

Если 5G-устройства будут подключаться к иностранным спутникам напрямую, это создаст угрозу национальной безопасности, уточнило Минцифры. Новые требования распространяются как на отечественные смартфоны, так и на иностранные модели.