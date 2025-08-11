Grok 4 стал бесплатным для всех пользователей

Чат-бот Grok 4 стал доступен бесплатно для пользователей по всему миру, сообщила пресс-служба компании xAI. Ограничения сняты для веб-версии и приложений для iOS и Android.

При этом бесплатный доступ имеет ограничения — доступны пять запросов каждые 12 часов. Вместе с основной моделью пользователи получают доступ к Grok Imagine — генератору изображений и видео, ранее доступному только по подписке стоимостью 30 долларов в месяц.

Для тех, кто нуждается в более активном использовании нейросети, предусмотрена платная подписка с расширенными лимитами, отмечается в сообщении.

Согласно профессиональным бенчмаркам, Grok 4 лишь незначительно уступает GPT-5, а в некоторых случаях даже опережает ее. Так, в математической олимпиаде AIME 25 нейросеть показала стопроцентную точность.

Модель Grok 4 также анализирует спортивные события и с высокой точностью предсказывает их исходы на основе букмекерских коэффициентов, что открывает новые возможности для аналитиков.