Умер астронавт-автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»

Американский астронавт Джеймс Ловелл, который дважды летал к Луне, умер в возрасте 97 лет. Он автор фразы: «Хьюстон, у нас проблема».

О смерти Ловелла сообщили американские СМИ со ссылкой на его семью.

Ловелл провел в космосе около 715 часов, что больше, чем у любого другого астронавта в программах «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон».

В декабре 1968 года корабль «Апполон-8» с Ловеллом и другими астронавтами вышел на орбиту Луны.

В апреле 1970 года Ловелл вместе с астронавтами Джоном Суайгертом и Фредом Хейзом совершил второй полет к Луне на корабле «Аполлон-13» в качестве командира. Астронавт «превратил потенциальную трагедию в успех», когда попытка приземлиться на Луну была прервана из-за взрыва кислородного бака на борту космического корабля.

Во время этой миссии Суайгерт передал центру управления полетами: «Полагаю, у нас возникла проблема». После этого Ловелл повторил: «Хьюстон, у нас возникла проблема» или «Хьюстон, у нас была проблема» («Houston, we've had a problem»).

Эту ситуацию обыграли в фильме «Аполлон-13» 1995 года с Томом Хэнксом. Актер происзнес знаменитую фразу в более драматичном варианте: «Хьюстон, у нас проблема». Выражение стала крылатым.