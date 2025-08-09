НАВЕРХ
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО

Sibnet.ru
Значительная часть россиян стала жить лучше на фоне СВО, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Сократилась существенно за три последних года в России доля тех, кому денег даже на продукты не хватает. Это и статистика показывает, и наши опросные данные. На фоне СВО значительная часть россиян стала жить лучше! Парадоксально, но факт», — заявил Федоров в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, «хуже стали жить те, кто оказался в прифронтовой зоне». Кроме того, «подорожали квартиры и машины, лекарства, услуги». Но, как сказал Федоров, «и зарплаты выросли, и безработица исчезла».

«Доходы у наших людей выросли, а социальные лифты заработали быстрее, появилось больше престижных и доходных профессий и рабочих мест. Кто это не видит — слепец или враль!» — сказал социолог.

По его мнению, «совсем плохо стало только тем, кто решил рыскать по тбилисским помойкам и прибалтийским трущобам вместо того, чтобы "жить в стране, воюющей с соседями"».

