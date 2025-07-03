Почему замедлился рост реальных зарплат

Реальные зарплаты (скорректированные на инфляцию) стали расти в два раза медленнее. С чем это связано, почему это плохо и когда сотрудникам начнут платить больше?

Реальные зарплаты на начало марта 2025 года достигли почти 90 тысяч рублей — на 16% больше, чем годом ранее. При этом с учетом инфляции они увеличились всего на 5,2%, тогда как в 2024-м прибавка была вдвое выше, приводят «Известия» данные из июньского доклада Счетной палаты об исполнении бюджета.

Основная причина замедления — рост инфляции: с 7,5% в начале 2024-го до 10% в первые месяцы 2025-го, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. То есть общий рост цен фактически съедает повышение жалования.

Повышение реальной зарплаты невозможно без роста производительности труда, а в ряде отраслей она стагнирует, так как не хватает инвестиций, отметила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

Когда зарплаты начнут расти

Сейчас рост зарплат, по данным сервисов по поиску работы, наблюдают только у инженеров в строительстве, айтишников, кадровики, а также в металлургии и машиностроении из-за тесной связи отрасли с оборонной промышленностью.

Реальный рост зарплат, скорее всего, останется в диапазоне 4–6% при условии снижения инфляции во втором полугодии, предположил экономист Чернов.

По его мнению, новая волна активного повышения может начаться лишь в 2026 году и только при условии стабилизации макроэкономики, смягчения политики ЦБ и восстановления темпов роста ВВП выше 2–2,5%.

Почему отсутствие роста зарплат — плохо

«Замедление роста реальных зарплат сдерживает спрос, особенно на непродовольственные товары. В этом году сильно просели продажи техники, одежды и мебели. Люди стали осторожнее в тратах, больше откладывают», — прокомментировал Чернов.

С одной стороны, это может замедлить экономическую активность и сдержать инвестиции бизнеса, а с другой — охладить инфляцию.

Без ощутимого роста зарплат и регулярной индексации усиливаются апатия и эффект «тихого увольнения» — люди физически остаются на месте, но теряют вовлеченность, переключаются на подработки или ищут альтернативные форматы занятости, подчеркнула директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.