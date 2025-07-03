НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Почему замедлился рост реальных зарплат

Источник:
«Известия»
414 2
Деньги в кошельке
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Реальные зарплаты (скорректированные на инфляцию) стали расти в два раза медленнее. С чем это связано, почему это плохо и когда сотрудникам начнут платить больше?

Реальные зарплаты на начало марта 2025 года достигли почти 90 тысяч рублей — на 16% больше, чем годом ранее. При этом с учетом инфляции они увеличились всего на 5,2%, тогда как в 2024-м прибавка была вдвое выше, приводят «Известия» данные из июньского доклада Счетной палаты об исполнении бюджета.

Основная причина замедления — рост инфляции: с 7,5% в начале 2024-го до 10% в первые месяцы 2025-го, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. То есть общий рост цен фактически съедает повышение жалования.

Повышение реальной зарплаты невозможно без роста производительности труда, а в ряде отраслей она стагнирует, так как не хватает инвестиций, отметила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

Когда зарплаты начнут расти

Сейчас рост зарплат, по данным сервисов по поиску работы, наблюдают только у инженеров в строительстве, айтишников, кадровики, а также в металлургии и машиностроении из-за тесной связи отрасли с оборонной промышленностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Инфляция для бедных» разогналась в России

Реальный рост зарплат, скорее всего, останется в диапазоне 4–6% при условии снижения инфляции во втором полугодии, предположил экономист Чернов.

По его мнению, новая волна активного повышения может начаться лишь в 2026 году и только при условии стабилизации макроэкономики, смягчения политики ЦБ и восстановления темпов роста ВВП выше 2–2,5%.

Почему отсутствие роста зарплат — плохо

«Замедление роста реальных зарплат сдерживает спрос, особенно на непродовольственные товары. В этом году сильно просели продажи техники, одежды и мебели. Люди стали осторожнее в тратах, больше откладывают», — прокомментировал Чернов.

С одной стороны, это может замедлить экономическую активность и сдержать инвестиции бизнеса, а с другой — охладить инфляцию.

Без ощутимого роста зарплат и регулярной индексации усиливаются апатия и эффект «тихого увольнения» — люди физически остаются на месте, но теряют вовлеченность, переключаются на подработки или ищут альтернативные форматы занятости, подчеркнула директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

Еще по теме
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки при сохранении тенденций
Маткапитал проиндексируют в феврале 2026 года с учетом инфляции
Греф озвучил причины торможения российской экономики
Рубль оказался самой подорожавшей валютой в мире
смотреть все
Экономика #Деньги #Рынок труда #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
Обсуждение (2)
Картина дня
Замкомандующего ВМФ России погиб в Курской области
Песков назвал условие окончания СВО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Рубль оказался самой подорожавшей валютой в мире
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

GammiPluh

Польский склад мебели рванул, видимо табуретки того же производителя-бракодела что и кондиционеры

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.