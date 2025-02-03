«Инфляция для бедных» разогналась в России

Рост цен на товары, составляющие основу потребления малообеспеченных граждан, значительно превышает средний уровень инфляции. Эксперты высказались, кто главные жертвы «инфляции для бедных» и как ее остановить.

«Инфляцию для бедных» лучше всего отражает индекс цен на товары повседневного потребления, который рассчитывают на основе данных Росстата. Этот индекс учитывает цены на продукты питания (за исключением алкоголя и общественного питания), моющие средства, медикаменты, услуги транспорта, связи и ЖКХ и другие показатели, пояснил ведущий эксперт Центр развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов в разговоре с RTVI.

По данным Центра, к концу 2024 года при общей инфляции в 9,5% цены на товары повседневного потребления выросли на 11%. Наибольшее вклад внесли продукты питания (плодоовощи, мясо, рыба, молочные и масложировые продукты), моторное топливо и услуги ЖКХ.

Товары первой необходимости дорожают быстрее из-за низкой эластичности спроса: даже при росте цен люди продолжают их покупать, так как отказаться от них невозможно, отметил Сафонов.

Удар по пенсионерам

Ускоренный рост цен на товары первой необходимости снижает покупательную способность уязвимых групп населения, особенно пенсионеров. «Реальный размер пенсий продолжает "проваливаться": из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается», — говорится в последнем отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

За последние 10 лет пенсии в России в реальном выражении снизились: в октябре 2024 года их размер составил 97% от уровня октября 2014 года.

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Основная причина — отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2016 году. За 2024 год ситуация также ухудшилась: в октябре реальные пенсии сократились на 1% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Средняя пенсия в номинальном выражении сейчас чуть превышает 21 тысячу рублей.

Заметный вклад в снижение покупательной способности пенсионеров вносит и существенный рост стоимости лекарств, обратила внимание заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Марина Карцева.

«Потребность в лекарствах, как правило, растет с возрастом человека. В условиях отсутствия лекарственного страхования рост цен на медикаменты может создавать дополнительную нагрузку на бюджеты пожилых людей», — добавила она.

Меры по спасению

Индексация пенсий оставляет пенсионеров в проигрыше даже после корректировки выплат, отметил Сафонов. Например, страховые пенсии в 2024 году были увеличены на 9,5%, что ниже уровня продовольственной инфляции (11%) и роста тарифов ЖКХ (9,8%).

По мнению эксперта, основной способ борьбы с инфляцией в сегменте товаров первой необходимости — расширение их предложения при строгом контроле качества.

«Краткосрочной мерой может быть обнуление импортных пошлин по отдельным товарным позициям, чтобы насытить рынок», — считает экономист.

Важно избегать мер прямого административного регулирования цен: в среднесрочном периоде они подрывают стимулы к расширению производства.

В идеале должно быть существенное увеличение размера пенсий для всех пенсионеров с целью сокращения разрыва между уровнем пенсий и зарплат, высказала мнение руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Она напомнила, что пенсия по старости должна составлять не менее 40% утраченного заработка. Сейчас же — около 25%.

Также нужны максимально индивидуализированые меры поддержки для одиноких пенсионеров, не имеющих других источников дохода. «Эта поддержка должна быть достаточной для обеспечения нормальных условий питания, проживания и медицинского обслуживания», — сказала Беленькая.