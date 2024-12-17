Власти задумались над введением в России талонов на еду

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести в России продуктовые социальные карты. Подобный проект уже анонсировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни», — сказал Анатолий Аксаков.

Рост цен бьет по малоимущим, ведь в их структуре потребления траты на продукты занимают больше места, чем у других слоев населения.

«Очевидно, что в условиях, когда продукты питания дорожают более чем на 10% в год, нужны меры по поддержке тех, кто наиболее уязвим», — приводит «МК» мнение председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина.

Продуктовые карты для малообеспеченных существуют даже в богатых странах, например, США.

«Там программа льготной и зачастую бесплатной покупки продуктов питания является одной из крупнейших в области реализуемых соцпрограмм и составляет около 125 долларов на человека, она охватывает свыше 43 миллиона благополучателей», — отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.