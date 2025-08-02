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Искусственный интеллект нашел скрытые ходы под поверхностью Луны

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда ученых использовала искусственный интеллект для поиска на Луне потенциальных проходов в подземные структуры.

Специалисты вручную нашли 16 подобных объектов, которые вошли в Атлас лунных ям. Затем они использовали методы машинного обучения и обучили нейросети распознавать характерные признаки подобных формаций на спутниковых снимках.

Компьютерная модель анализировала изображения, полученные орбитальными аппаратами, после чего определяла возможные входы в подземные структуры, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Icarus.

В результате такой подход показал хорошие результаты. Так, проанализировав окрестности хорошо изученной пещеры в Море Спокойствия радиусом порядка 100 метров, искусственный интеллект нашел два неизвестных ранее новых объекта.

На сегодня обработано менее 2% поверхности лунных равнин, поэтому потенциал использования ИИ огромен — ученые рассчитывают, что в ближайшее время они получат множество новых входов в подземные структуры на Луне.

Тема: Человек и космос
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