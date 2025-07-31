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Центробанк установит срок для замены карт Visa и Mastercard

Источник:
Sibnet.ru
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Срочной замены карт международных платежных систем Visa и Mastercard не требуется, однако будет установлен срок, после которого российские банки прекратят обслуживание этих карт, сообщила пресс-служба Центробанка.

Решение о продлении срока действия карт Visa и Mastercard, ушедших с российского рынка в 2022 году, было вынужденной мерой. Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек, уточнил регулятор.

«Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов», — пояснил представитель ЦБ.

При этом клиентам не нужно будет предпринимать никаких действий, поскольку банки своевременно предоставят всю необходимую информацию. До тех пор все карты Visa и Mastercard продолжат работать в обычном режиме.

Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны.

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