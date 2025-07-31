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Число ДТП с электросамокатами упало на 20% на фоне роста смертности

Источник:
«Коммерсант»
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Число аварий с участием электросамокатов уменьшилось в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 20%, при этом смертность выросла на 9,5%, свидетельствуют данные Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) РФ.

За полгода зарегистрировано 1,5 тысячи ДТП с электросамокатами. Больше всего аварий произошло в Москве, Костромской, Нижегородской и Омской областях, пишет «Коммерсант».

Пострадавших в таких ДТП стало также меньше на 20% — 1572 человека, из которых 497 — дети в возрасте до 16 лет. Погибли в авариях 23 человека.

Из погибших 21 управлял электросамокатом, один был пассажиром, последняя жертва — сбитый пешеход. Больше всего человек погибло в Свердловской (4), Самарской (3), Астраханской (3) областях.

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ЧП #ДТП #Омск
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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

Uynachalnica

Легкотня, оскорбила - извинилась, дальше жалуйтесь...

Alex B 69

Да я сомневаюсь вообще знает ли наш "дон дон" как ходит слон.. 😀

колобок11

Ну да, 700 тонн только руководители могут вывезти незаметно.