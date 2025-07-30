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Ozon развернет собственную сеть банкоматов

Источник:
Коммерсантъ
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Ozon банк начал разворачивать собственную сеть банкоматов в городах пристутствия, чтобы компенсировать потребность клиентов в офлайн-контактах.

Устройства планируют устанавливать не только в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), но и торговых центрах и магазинах. 12 банкоматов уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца года их количество планируют увеличить до 350 штук, пишет «Коммерсантъ».

«Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен офлайн-контакт с банком, поэтому мы решили "выйти в мир" с помощью банкоматов», — цитирует издание гендиректора «Озон Финтеха» Ваэ Овасапяна.

Затраты на приобретение 350 банкоматов, по данным источника «Ъ», составят около 700 миллионов рублей. После их установки специалисты банка изучат спрос и оценят удобство локаций для клиентов, чтобы принять решение о дальнейшем масштабировании банкоматной сети.

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Топ комментариев

paul7

Что думала то и сказала,нужно отправить ее на СВО чтобы думала праильно

-Керя-

Чуть маленько чиновник так из себя решал корчат

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

fender1984

"выиграл партию в шахматы у министра спорта республики, старшего сына Ахмата" - дальше можно не читать.