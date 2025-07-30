Ozon развернет собственную сеть банкоматов

Ozon банк начал разворачивать собственную сеть банкоматов в городах пристутствия, чтобы компенсировать потребность клиентов в офлайн-контактах.

Устройства планируют устанавливать не только в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), но и торговых центрах и магазинах. 12 банкоматов уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца года их количество планируют увеличить до 350 штук, пишет «Коммерсантъ».

«Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен офлайн-контакт с банком, поэтому мы решили "выйти в мир" с помощью банкоматов», — цитирует издание гендиректора «Озон Финтеха» Ваэ Овасапяна.

Затраты на приобретение 350 банкоматов, по данным источника «Ъ», составят около 700 миллионов рублей. После их установки специалисты банка изучат спрос и оценят удобство локаций для клиентов, чтобы принять решение о дальнейшем масштабировании банкоматной сети.