Visa и Mastercard попросят покинуть российский рынок

Карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок, так как они не выполняют свой функционал, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина,

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», — сказала РИА Новости Бакина.

При этом Национальная система платежных карт (НСПК) продолжает нести неоправданные издержки на техническую поддержку работы таких карт.

За последние четыре–пять лет присутствие иностранных платежных систем в стране существенно сократилось. На текущий момент доля карт Visa и Mastercard на российском рынке составляет менее 17%.



Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, что банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, и их владельцам стоит задуматься о замене.