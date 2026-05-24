НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт назвал средний курс доллара в 2026 году

Источник:
«Газете.ру»
269 0
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Среднегодовой курс доллара составит 80 рублей в 2026 году, такой прогноз дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Рост ВВП по году будет не более 1%, инфляция — около 5,0–5,5%, безработица существенно не изменится относительно текущего уровня, среднегодовой курс рубля к доллару — около 80 рублей, на конец года — немногим более 80 рублей, ключевая ставка — 13%», — сказал Федоров в интервью «Газете.ру».

По его словам, поддерживать экономику будут сбережения населения и дефицит бюджета. При этом темпы роста останутся сдержанными из-за высоких ставок, ограниченных трудовых ресурсов и доступа к технологиям.

Экономист отметил, что при высоких ставках люди будут осторожнее подходить к инвестициям. Дополнительным ограничением станет слабый рост выручки у части компаний, сказал эксперт. На это, по его словам, будут влиять замедление инфляции и крепкий рубль, который снижает экспортную выручку ряда предприятий.

Федоров добавил, что в целом влияние сильного рубля для экспортеров может частично компенсироваться ростом экспортных цен, но не у всех компаний. Кроме того, на курс влияет и импортная политика: налоги на импорт, включая утильсбор, также приводят к укреплению рубля, добавил экономист.

Еще по теме
Финансист посоветовала купить доллары
Заработал запрет ЕС на операции с цифровым рублем
Правительство одобрило повышение страховки по вкладам
Банкоматы смогут работать без интернета
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Вице-премьер запретил китайским автомобилям конкурировать с АвтоВАЗом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
26
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
23
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
20
Жители Иркутской области попросили Китай построить им школу
17
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий
15
ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске. ВИДЕО