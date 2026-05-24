Финансист посоветовала купить доллары

Текущий курс рубля создает благоприятные условия для покупки долларов, но приобретать валюту стоит только под конкретные цели, а не «на всякий случай», посоветовала финансовый эксперт Елена Дроздова.

«Покупка валюты сегодня может быть оправдана в нескольких случаях: для предстоящих поездок за границу, оплаты покупок в иностранной валюте или инвестиций в инструменты, привязанные к доллару. При отсутствии конкретной финансовой задачи скупать валюту ради абстрактного «сохранения денег» нецелесообразно», — сказала «Известиям» эксперт.

По ее словам, времена, когда наличную валюту покупали исключительно для хранения, постепенно уходят в прошлое. Доллар также подвержен инфляции, а доходность по валютным вкладам в российских банках сейчас остается минимальной — в пределах 0,1–1% годовых.



Дроздова призвала придерживаться сбалансированного подхода при формировании накоплений. По ее словам, оптимальной остается классическая стратегия распределения свободных средств — половину хранить в рублях, а вторую часть переводить в валютные активы.