Назван максимальный размер страховой пенсии

Максимальный размер страховой пенсии в 2026 году составляет порядка 74 тысяч рублей. Для такой пенсии человек должен был получать максимальное количество пенсионных баллов.

Соответствующую пенсию гражданин сможет получать, если в течение 40 лет он формировал по десять пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, уточнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Чтобы заработать максимальные десять индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году, необходимо иметь официальную ежемесячную зарплату около 248 тысяч рублей, подчеркнул экономист в комментарии РИА Новости.

По его словам, такие доходы уже встречаются в ряде высокооплачиваемых отраслей. Например, близкие показатели по итогам 2025 года фиксировались в сфере добычи природного газа, работе негосударственных пенсионных фондов и отдельных сегментах финансового рынка.

Балынин также напомнил про способ увеличить пенсию за счет более позднего обращения за ее назначением. Если человек откладывает оформление выплат на несколько лет после того, как у него возникло право на пенсию, к пенсионным баллам применяются повышенные коэффициенты.

