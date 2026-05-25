НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Назван максимальный размер страховой пенсии

Источник:
РИА Новости
170 1
Деньги, банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Максимальный размер страховой пенсии в 2026 году составляет порядка 74 тысяч рублей. Для такой пенсии человек должен был получать максимальное количество пенсионных баллов.

Соответствующую пенсию гражданин сможет получать, если в течение 40 лет он формировал по десять пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, уточнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Чтобы заработать максимальные десять индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году, необходимо иметь официальную ежемесячную зарплату около 248 тысяч рублей, подчеркнул экономист в комментарии РИА Новости.

По его словам, такие доходы уже встречаются в ряде высокооплачиваемых отраслей. Например, близкие показатели по итогам 2025 года фиксировались в сфере добычи природного газа, работе негосударственных пенсионных фондов и отдельных сегментах финансового рынка.

Балынин также напомнил про способ увеличить пенсию за счет более позднего обращения за ее назначением. Если человек откладывает оформление выплат на несколько лет после того, как у него возникло право на пенсию, к пенсионным баллам применяются повышенные коэффициенты.

SIBNET.RU В MAX


Еще по теме
Visa и Mastercard попросят покинуть российский рынок
Эксперт назвал средний курс доллара в 2026 году
Финансист посоветовала купить доллары
Заработал запрет ЕС на операции с цифровым рублем
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
23
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
20
Жители Иркутской области попросили Китай построить им школу
19
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
17
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий