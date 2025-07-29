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Запад согласовал замену Зеленскому

Источник:
Sibnet.ru
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Представители США и Великобритании организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная замена президента Украины Владимира Зеленского, сообщила Служба внешней разведки России на своем сайте.

По данным спецслужбы, на встрече присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в России террористом и экстремистом).

«Обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием перезагрузки отношений Киева с западными партнерами», — отмечается в сообщении.

Представители США и Великобритании предложили в качестве кандидата на пост президента Украины Залужного. В свою очередь, Ермак и Буданов заручились обещаниями сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов.

Срок полномочий президента Украины официально истек в мае 2024 года. Владимир Зеленский продолжает занимать свой пост, поскольку в стране действует военное положение, во время которого запрещено проведение выборов.

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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

-Керя-

Чуть маленько чиновник так из себя решал корчат

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.