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Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска

Источник:
«РБК»
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Возвращенные ступени Falcon 9
Возвращенные ступени Falcon 9
Фото: SpaceX / CC0

«Роскосмос» через полтора-два года создаст многоразовую первую ступень космической ракеты, аналогичную той, которую использует компания SpaceX в ракете-носителе Falcon 9, заявил глава корпорации Дмитрий Бакланов.

По его словам, многоразовое использование первой ступени дает колоссальную экономию на запусках. Техническое задание на отработку такой технологии подписано в июне 2025 года. 

«Можно и завтра ее попробовать, но только результат будет соответствующий. А для того, чтобы мы все нюансы промоделировали и отработали, полтора-два года», — заявил Баканов «РБК».

Такую технологию уже разработали и продемонстрировали Китай и Япония. Илон Маск и его компания SpaceX впервые запустили многоразовую ракету Falcon 9 в 2010 году. С тех прошло около 500 успешных запусков.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал, используя тяжелую ракету «Ангара А-5», создать транспортную систему до Луны к 2024 году.

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