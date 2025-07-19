Олимпиада-80 в Москве: интересные факты

Олимпиада-80 в Москве стала одним из ярких достижений в истории СССР. Это были не только спортивные состязания, но и всеобщий праздник. XXII летние Олимпийские игры проходили с 19 июля по 3 августа 1980 года. Омрачили их два обстоятельства — часть западных стран бойкотировали Игры, в дни Олимпиады скончался поэт и артист Владимир Высоцкий.

Олимпиаду подарил барон

Советский Союз получил право на проведение летней олимпиады в 1980 году во многом благодаря стараниям барона Эдуарда фон Фальц-Фейна из Лихтенштейна. Барон имел русские корни и относился к исторической родине с симпатией.

Фальц-Фейн возглавлял Олимпийский комитет княжества и смог убедить членов Международного олимпийского комитета (МОК) в пользу Москвы. Конкурентом нашей столицы был Лос-Анджелес. Глава советского спорта Сергей Павлов в благодарность организовал визит Фальц-Фейна в СССР.

Символом могли стать Конек-горбунок или Петрушка

Чтобы выбрать талисман Олимпиады-1980 в стране провели множество различных конкурсов и опросов. В опросе «Советского спорта» конкурентами Мишки стали, например, Конек-горбунок, кукла Петрушка и матрешка.

В популярной телепередаче «В мире животных» в качестве альтернативы медведю выдвинули кандидатуру «народного зверя» — лося. Уже после того, как выбор остановился на медведе, иллюстратор Виктор Чижиков придумал знаменитого Мишу.

Игры бойкотировали 29 команд во главе с США

Почти три десятка сборных, в числе которых были сильнейшие команды из США, Канады и ФРГ, отказались ехать в Москву в знак протеста против введения советских войск в Афганистан. Они провели в Филадельфии так называемые Игры бойкота под лозунгом «Колокола свободы».

Из-за бойкота на церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Москве 14 делегаций шли не под своими знаменами, а под флагом МОК. Это были атлеты из стран, национальные олимпийские комитеты которых не поддержали политический бойкот.

Три молельные комнаты

По правилам МОК, для участников олимпиад обустраивают молитвенные помещения. Оргкомитет под эти цели выделил в культурном центре Олимпийской деревни три зала размером по 100 квадратных метров каждый.

В одном зале проходили молебны христиан (католиков, православных и протестантов), в другом — мусульман, в третьем — иудеев и буддистов. В совершении обрядов участвовали два десятка священников, в том числе из-за границы.

«Живой экран» показал 174 картины

Зрители и участники церемонии открытия Игр запомнили необычный атрибут зрелища, когда на Восточной трибуне «Лужников» 4,5 тысячи волонтеров представляли различные иллюстрации праздника.

Для этого они использовали разноцветные таблички, флажки, шапочки и манишки. Благодаря отрепетированной быстрой смене цветов на «живом экране» были показаны 174 мозаичные картины.

Москвичи впервые увидели кока-колу и фанту

Компания Cola-Cola была спонсором МОК и с помощью Олимпиады хотела попасть на советский рынок, куда уже проникли конкуренты из PepsiCo.

В 1979 году на улицах Москвы появились палатки, где кока-колу и фанту разливали в пластиковые стаканчики. Но из-за американского бойкота рекламную компанию пришлось свернуть и во время Игр продавали только фанту, выпускавшуюся на Очаковском заводе.

Первое место отдали сразу двум спортсменкам

За первое место в спортивной гимнастике боролись советская гимнастка Нелли Ким и румынская Надя Комэнеч. В вольных упражнениях Ким опередила соперницу на две десятые балла. Румыны подали протест, и спустя пять минут оценку Комэнеч пересмотрели. В результате спортсменки разделили первое место, набрав одинаковое количество баллов.

Похороны Высоцкого собрали 100 тысяч человек

Во время Олимпиады — 25 июля 1980 года — от острой сердечной недостаточности умер поэт, бард и актер Владимир Высоцкий. Новость о его смерти замалчивалась, но 28 июля на похороны у театра на Таганке собрались более 100 тысяч человек.

Владимир Высоцкий на съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя» Фото : Неизвестен

Они двинулись на Ваганьковское кладбище, провожая любимого артиста в последний путь. Для обеспечения безопасности властям пришлось снимать милицию с олимпийских объектов.

Польский спортсмен показал трибунам «полруки»

Поляк Владислав Козакевич, завоевав золото Олимпиады в соревнованиях прыгунов с шестом, показал трибунам жест с сексуальным подтекстом. Этот жест шел вразрез с декларируемой советскими властями «дружбой между народами».

Когда Козакевича попросили объяснить свой поступок, он заявил, что демонстрировал свой жест не зрителям, а планке. Польская делегация нашла сове объяснение: «непроизвольное сгибание руки в результате мышечного спазма».

В Польше «жест Козакевича» многие восприняли как символ сопротивления социализму. В августе-сентябре того же года в стране на фоне массовых забастовок появился независимый профсоюз «Солидарность». Он возглавил массовое движение антикоммунистической направленности.

Допинг-пробы вылили в реку

На Московской олимпиаде никого не поймали на допинге. Это единственный случай на Играх. По одной из легенд, перед Олимпиадой зампредседателя Спорткомитета СССР Виктор Игуменов пригласил главу медицинской комиссии МОК Александра де Мерода на Байкал. Там в процессе рыбалки они пришли к соглашению. В результате все пробы спортсменов якобы вылили в Яузу.