Германия снова становится опасной, сказал пресс-секретарь президента России в ответ на скандальное заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Ранее германский министр в интервью газете Financial Times заявил, что войска ФРГ будут готовы убивать российских солдат в случае нападения России на страну-члена НАТО.

«Германия снова становится опасной», — приводит ТАСС слова Пескова. Трудно поверить в слова Писториуса, «но, увы, это так», — добавил он.

Писториус пользуется тем же языком общения с народом Германии, что и Адольф Гитлер в 1930-е годы, ранее отметила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.