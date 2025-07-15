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Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»

Источник:
ТАСС
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Германия снова становится опасной, сказал пресс-секретарь президента России в ответ на скандальное заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Ранее германский министр в интервью газете Financial Times заявил, что войска ФРГ будут готовы убивать российских солдат в случае нападения России на страну-члена НАТО.

«Германия снова становится опасной», — приводит ТАСС слова Пескова. Трудно поверить в слова Писториуса, «но, увы, это так», — добавил он.

Писториус пользуется тем же языком общения с народом Германии, что и Адольф Гитлер в 1930-е годы, ранее отметила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.


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pepelmetal

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funkit

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Uynachalnica

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