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Международные резервы России обновили исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Российские международные резервы выросли до 690,6 миллиарда долларов — это новый исторический максимум, сообщила пресс-служба Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 июля 2025 года составили 690,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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