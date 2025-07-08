Замглавы МИД заявил о подготовке НАТО к столкновению с Россией

НАТО и Европейский союз ведут подготовку к военному конфликту с Россией заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«По сути, речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и Евросоюза. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», — приводит ТАСС слова Грушко, сказанные им после заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее Грушко отмечал, что сумма военных расходов 32 стран Североатлантического альянса больше, чем у 163 остальных государств мира.

«На сегодняшний день, это последние уточненные данные, сумма военных расходов всех стран НАТО составила фантастическую величину — 1 триллион 506 миллиардов долларов США. Это 55% общемировых», — уточнил замглавы МИД России.