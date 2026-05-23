США изменили правила получения грин-карты

Желающие получить грин-карту США лица по новым правилам должны покинуть территорию Штатов на время подачи заявления, сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS).

«Когда иностранцы подают заявления из своей страны, это снижает необходимость поиска и депортации тех, кто решает уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство», — отмечается в сообщении.

Студенты, временные работники, туристы обязаны покинуть США после завершения цели визита, чтобы не использовать нахождение на территории страны для получения грин-карты. Соблюдение этого принципа позволит Госдепартаменту рассматривать такие дела в консульствах за рубежом.

Грин-карта — вид на жительство, подтверждающее право иностранца на постоянное проживание, работу и учебу в США. Документ дает право свободно перемещаться по стране, устраиваться на любую работу, открывать бизнес, не имея гражданства.

Согласно статистике, ежегодно около миллиона человек подают заявления на грин-карту. Половина из них делает это внутри США, меняя статус без выезда из страны.