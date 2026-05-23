НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США изменили правила получения грин-карты

Источник:
Sibnet.ru
422 0
Грин-карта
Фото: © U.S. Citizenship and Immigration Services

Желающие получить грин-карту США лица по новым правилам должны покинуть территорию Штатов на время подачи заявления, сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS).

«Когда иностранцы подают заявления из своей страны, это снижает необходимость поиска и депортации тех, кто решает уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство», — отмечается в сообщении.

Студенты, временные работники, туристы обязаны покинуть США после завершения цели визита, чтобы не использовать нахождение на территории страны для получения грин-карты. Соблюдение этого принципа позволит Госдепартаменту рассматривать такие дела в консульствах за рубежом.

Грин-карта — вид на жительство, подтверждающее право иностранца на постоянное проживание, работу и учебу в США. Документ дает право свободно перемещаться по стране, устраиваться на любую работу, открывать бизнес, не имея гражданства.

Согласно статистике, ежегодно около миллиона человек подают заявления на грин-карту. Половина из них делает это внутри США, меняя статус без выезда из страны.

SIBNET.RU В MAX


Еще по теме
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к главам стран СНГ
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Вице-премьер запретил китайским автомобилям конкурировать с АвтоВАЗом
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
26
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
23
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
20
Жители Иркутской области попросили Китай построить им школу
17
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий
15
ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске. ВИДЕО