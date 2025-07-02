Роскомнадзор упростил регистрацию блогеров

Роскомнадзор (РКН) отклонил почти каждую второю заявку российских блогеров на регистрацию, так как заявители не смогли правильно оформить обращение. В результате ведомство упростило процедуру, создав для блогеров специальные сервисы.

Из более 264 тысяч рассмотренных за восемь месяцев заявлений от владельцев каналов и пабликов одобрены только 149 тысяч (56,4%).

«Основной причиной отказов является несоблюдение заявителями установленных требований: отсутствие размещенного номера заявления на своей странице или некорректная передача этого номера в соответствующий сервис социальной сети, а также предоставление некорректных данных, таких как неверное название или ссылка на персональную страницу», – сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Для упрощения регистрации Роскомнадзор запустил специальные сервисы на популярных платформах («ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», RUTUBE, Telegram), которые позволяют автоматически получить маркировку «А+», подтверждающую официальный статус канала.

Регистрация персональных данных владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков через «Госуслуги» стала обязательной с 1 ноября 2024 года. В РКН считают, что таким образом блогеры смогут защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории.

Владельцам каналов, не внесенных в реестр РКН, нельзя распространять рекламу и собирать донаты от подписчиков.