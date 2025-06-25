ГАИ разрешили аннулировать уже выданные права

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому ГАИ сможет аннулировать уже выданные водительские удостоверения, документ опубликован на сайте системы «Законотворчество».

Изменения вносятся в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Нововведения позволяют направить водителя на внеочередную медкомиссию, если при визите в поликлинику у него выявят признаки медицинского противопоказания к вождению.

Пройти медицинское освидетельствование требуется в течение трех месяцев, в течение этого времени за водителем сохраняется право управлять автомобилем. Если подозрения подтвердятся, данные заносятся в базу Минздрава и автоматически передаются в ГАИ, после чего права аннулируются.

Если автомобилист не явится на назначенную ему проверку, права также будут аннулированы. За управление транспортным средством лицом с аннулированными правами предусмотрен штраф, который может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.