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ГАИ разрешили аннулировать уже выданные права

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому ГАИ сможет аннулировать уже выданные водительские удостоверения, документ опубликован на сайте системы «Законотворчество».

Изменения вносятся в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Нововведения позволяют направить водителя на внеочередную медкомиссию, если при визите в поликлинику у него выявят признаки медицинского противопоказания к вождению.

Пройти медицинское освидетельствование требуется в течение трех месяцев, в течение этого времени за водителем сохраняется право управлять автомобилем. Если подозрения подтвердятся, данные заносятся в базу Минздрава и автоматически передаются в ГАИ, после чего права аннулируются.

Если автомобилист не явится на назначенную ему проверку, права также будут аннулированы. За управление транспортным средством лицом с аннулированными правами предусмотрен штраф, который может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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