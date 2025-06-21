Зафиксирована самая мощная DDoS‑атака в истории

Cloudflare зарегистрировала беспрецедентную DDoS-атаку мощностью 7,3 терабита в секунду, сообщила пресс-служба компании. Она стала одной из самых мощных в истории.

Объем данных, которыми в течение 45 секунд атаковалась цель, составил 37,4 терабайта. Обозначенный объем эквивалентен более чем 9 тысячам полнометражных HD-фильмов или 7 тысячам потокового контента в разрешении HD.

По данным Cloudflare, злоумышленники подвергли «ковровой бомбардировке» почти 22 тысячи портов одного IP-адреса клиента компании, что говорит о тщательной и хорошо спланированной природе атаки.

Трафик передавался в форме пакетов User Datagram Protocol. Особенностью данного протокола является то, что он не требует предварительной установки соединения, что позволило мгновенно передать огромный объем данных с целью перегрузки ресурса.