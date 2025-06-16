Комедия со Стояновым возглавила кинопрокат

Комедия «На деревню дедушке» (6+) с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России на выходных.

Фильм собрал 142,5 миллиона рублей за уикенд 12-15 июня, свидетельствуют данные портала Kinobusiness. Картина рассказывает о 10-летнем Владике (Ярослав Головнев), которого мама (Ингрид Олеринская) отправила в деревню к дедушке (Юрий Стоянов). Мальчик всеми силами пытается попасть назад в город, чтобы принять участие в конкурсе программистов, но ему придется иметь дело с упрямым дедом.

Вторую строчку занял боевик «Балерина» (18+) с 197,5 миллиона рублей. Главная героиня картины — балерина Ева (Ана де Армас) — пытается наказать отнявших у нее родителей людей и попадает в опасную группировку. Фильм — спин-офф франшизы «Джон Уик».

На третьем месте по сборам — мультфильм «Три богатыря: ни дня без подвига — 2» (6+). Анимационная лента о подвигах трех богатырей: Алеши Поповича, Ильи Муромца и Добрыни Никитича — собрала 70,3 миллиона рублей.