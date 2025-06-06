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Экспорт российской нефти упал на треть после новых санкций ЕС

Источник:
«Коммерсантъ»
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Экспорт нефти из российских портов снизился на треть после введения нового пакета санкций Евросоюза, включающих ограничения против танкеров, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Загрузка российских портов нефтью за неделю с 26 мая по 1 июня снизилась на 28,6% из-за санкций ЕС против 189 танкеров. На Балтике отгрузки сократились на 33,2%, в Новороссийске — на 23%, в Козьмино — на 3,9%, приводит «Коммерсантъ» данные ЦЦИ.

Эксперты полагают, что экспорт нефти может восстановиться на 10–15% в ближайшие недели. Алексей Политов из ЦЦИ отмечает, что фрахтователи оперативно находят альтернативные суда. В июне поставки нефти ожидаются на уровне мая, а к июлю возможен рост благодаря сезонному спросу и увеличению добычи ОПЕК+.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин считает, что полная замена танкеров займет до двух месяцев. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допускает паузу из-за переоформления контрактов, так как под санкции попали и страховые компании.

Новый 17-й пакет санкций, введенный ЕС против России, включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под флагами чужих государств.

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Экономика #Недра и ТЭК
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