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Новые российские авто подорожали в полтора раза

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили Lada
Фото: © АвтоВАЗ

Средняя цена нового российского автомобиля в апреле достигла 1,48 миллиона рублей, это в полтора раза больше, чем в феврале 2022 года, сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые легковые автомобили российского производства на примере Lada и УАЗ.

В феврале 2022 года средняя цена нового отечественного автомобиля составляла 0,96 миллиона рублей. Сейчас она составляет 1,48 миллиона рублей, что на 54,8% больше.

В апреле 2023 года было небольшое снижение средней цены нового авто до 0,93 миллиона рублей. Это связано с тем, что после прекращения поставок компонентов из недружественных стран выпускались простые автомобили без привычных ранее опций, отметили эксперты.

Средняя цена подержанного российский автомобиль в апреле 2025 года составила 0,60 миллиона рублей, что на 26,1% больше, чем в феврале 2022 года.

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Удавиков

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pepelmetal

И чипы из стиралок выковыриваем🤣 а страна этого таракана какой вес имеет, не сказал)?

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...

dim_man

Очень раздражают дурацкие заявления и инициативы отдельных депутатов и всяких членов Общественной палаты!