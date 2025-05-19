Новые российские авто подорожали в полтора раза

Средняя цена нового российского автомобиля в апреле достигла 1,48 миллиона рублей, это в полтора раза больше, чем в феврале 2022 года, сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

НАПИ проанализировало динамику средних цен на новые легковые автомобили российского производства на примере Lada и УАЗ.

В феврале 2022 года средняя цена нового отечественного автомобиля составляла 0,96 миллиона рублей. Сейчас она составляет 1,48 миллиона рублей, что на 54,8% больше.

В апреле 2023 года было небольшое снижение средней цены нового авто до 0,93 миллиона рублей. Это связано с тем, что после прекращения поставок компонентов из недружественных стран выпускались простые автомобили без привычных ранее опций, отметили эксперты.

Средняя цена подержанного российский автомобиль в апреле 2025 года составила 0,60 миллиона рублей, что на 26,1% больше, чем в феврале 2022 года.