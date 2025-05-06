Шойгу заявил о приготовлении ЕС к прямому конфликту с Россией

Программы, нацеленные на приготовления к прямому военному конфликту с Россией запущены в НАТО и Евросоюзе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергея Шойгу.

«Подстрекаемые и опекаемые» Британией и Францией европейские элиты продолжают заявлять о необходимости нанесения стратегического поражения России, говорится в статье Сергея Шойгу в «Российской газете».

«Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией», — написал Шойгу.

Он отметил, что эти шаги «в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями».

По его словам, в складывающихся обстоятельствах возрастает роль СБ РФ в организации государственного и военного управления. Совет безопасности является единственным органом, которым в соответствии с Конституцией лично руководит президент страны, заключил Шойгу.