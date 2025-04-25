Путин и Уиткофф обсудили прямые переговоры России и Украины

Переговоры президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершились в Кремле, они продолжались три часа.

Главной темой диалога стало возобновление прямых переговоров России и Украины, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Беседа сблизила позиции Москвы и Вашингтона, подчеркнул он.

«Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов»,— цитирует помощника российского президента ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что на встрече стороны договорились о продолжении диалога между Россией и США в активном режиме на различных уровнях. При этом он назвал символичным то, что беседа Путина и Уиткоффа прошла в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе.

Стивен Уиткофф прилетел в Москву 25 апреля. Перед переговорами с Владимиром Путиным он в компании спецпредставителя президента и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева прогулялся по Арбату.